KAKO DO BESPLATNE KARTICE ZA BAZEN U NOVOM BEOGRADU: Počela podela, evo gde i kada da se prijavite, a ova dokumenta obavezno ponesite

Počela podela besplatnih kartica za bazen u Novom Beogradu

Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počela je juče i u opštini Novi Beograd.

Građani s prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u Gradskoj opštini Novi Beograd u šalter sali, na šalteru Grada Beograda, svakog radnog dana od 9 do 16 časova, uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta.

Sa tom karticom ulazak na gradske bazene je besplatan tokom cele letnje sezone. Besplatan ulaz na otvorene bazene omogućen je svakog dana od 12 časova tokom letnje sezone 2026. godine, uz karticu i ličnu ispravu. Građani mogu da koriste sledeće bazene: Sportsko-rekreativni centar „25. maj – Milan Gale Muškatirović”, Sportski centar „Tašmajdan”, Sportski centar „Olimp”, Sportski centar Voždovac – Banjica, Sportsko-rekreativni centar „11. april”, Otvoreno plivalište Zavoda za sport „Košutnjak”, Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”, Sportski centar „Ljubomir Ivanović Gedža” u Mladenovcu i Sportsko-rekreativni centar „Kolubara” u Lazarevcu.

Autor: D.Bošković