IZMENE U SAOBRAĆAJU ZBOG KONCERTA LENIJA KRAVICA: Evo kojim ulicama nećete moći da prođete, a kuda će voziti gradski prevoz!

Beograd se priprema za spektakularan koncert Lenija Kravica, a zbog velikog interesovanja i bezbednosti publike, Sekretarijat za javni prevoz najavio je potpune izmene u režimu rada gradskih linija.

Potpuna obustava saobraćaja

Građani treba da obrate pažnju na sledeće blokade:

Bulevar Nikole Tesle (od Ulice ušće do Ulice trešnjin cvet): Od 17. juna u 10.00 do 18. juna u 01.00.

Zona kružnog toka kod Ušća i Ulica ušće (ceo krug): Od 17. juna u 16.00 do 18. juna u 01.00.

Kako će saobraćati javni prevoz?

Izmene na ključnim linijama važe od 17. juna (u različitim terminima) do 18. juna u 01.00:

Linije 15, 84, 704, 706 i 707: Od 10.00 časova saobraćaće trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Trešnjin cvet – Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnom trasom.

Linija 9A: Od 16.00 časova u smeru ka Bloku 72 ide trasom: Brankova – kružni tok kod Ušća – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića i dalje redovno. U smeru ka Slaviji koristiće postojeću trasu zbog radova na Zemunskom putu.

Linija 60 (60L): Od 16.00 časova menja trasu:

Ka "Novom Beogradu (Toplana)": Brankova – kružni tok kod Ušća – Sajmište – Zarije Vujošević – Zemunski put – Brodarska i dalje redovno.

Ka Zelenom vencu: Koristiće redovnu trasu podlinije 60L (ulice Sajmište, Brankov most i dalje redovno).

Savetuje se svim posetiocima da na koncert krenu ranije i koriste alternativne pravce kako bi izbegli gužve, s obzirom na to da se očekuje veliki priliv ljudi u zonu Ušća.

Autor: D.S.