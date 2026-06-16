Važna vest za sve Beograđane: Sutra se potpuno obustavlja saobraćaj u ovom delu grada

Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda saopštio je da će sutra do potpune obustave saobraćaja u Bulevaru Nikole Tesle zbog održavanja koncerta Lenija Kravica.

U saopštenju se navodi da potpuna obustava saobraćaja biti na delu od zone raskrsnice sa Ulicom ušće do zone raskrsnice sa Ulicom trešnjin cvet, kao i da će obustava trajati sutra od 10 časova pa do 18. juna do 01.00 časova.

Obustava saobraćaja biće aktuelna i na delu od kružnog toka kod Ušća do zone raskrsnice sa Ulicom ušće, kao i Ulice ušće (ceo krug) od 17. juna, od 16 časova, do 18. juna do jednog sata iza ponoći.

Takođe, Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd saopštilo je da će tokom održavanja koncerta vozila javnog prevoza saobraćati izmenjenom trasom.

Vozila na linijama 15, 84, 704, 706 i 707 će se od 17. juna, od 10 časova, do 18. juna do 01 čas kretati na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Trešnjin cvet – Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama.

Linija 9A će se od 17. juna, od 16 časova, do 18. juna do 01 čas u smeru ka Bloku 72 kretati na trasi: Brankova – kružni tok kod Ušća – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića i dalje na redovnoj trasi, dok će se u smeru ka Trgu Slavija kretati postojećom trasom u funkciji radova na Zemunskom putu.

Vozila na liniji 60 (60L) će se od 17. juna, od 16 časova, do 18. juna do 01 čas kretati u smeru ka okretnici „"Novi Beograd (Toplana)": Brankova – kružni tok kod Ušća – Sajmište – Zarije Vujošević – Zemunski put – Brodarska i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Zelenom vencu vozila sa ove linije koristiće redovnu trasu podlinije 60L, odnosno saobraćaće ulicama Sajmište, Brankov most i dalje na redovnoj trasi.



Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta JGP-a, a biće ukinuta stajališta: "Ušće" u oba smera za linije 15, 84, 60, "Palata Srbija" u oba smera za linije 15 i 84, "Novi Beograd /Ušće/" u smeru ka Savi za linije 9A i 60, "Staro sajmište" u oba smera za liniju 9A i "Muzej savremene umetnosti" u oba smera za liniju 60.

Autor: D.B.