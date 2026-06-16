NESTAO MILAN (80) NA NOVOM BEOGRADU! Izašao iz bolnice kada mu se izgubio trag, porodica uputila hitan apel (FOTO)

Milan Čolović (80) nestao je na Novom Beogradu nakon što je izašao iz KBC Bežanijska kosa. Porodica moli građane da pomognu u potrazi i jave bilo kakvu informaciju

Milan Čolović (80) nestao je na Novom Beogradu.

Kako se navodi u apelu, izašao je iz KBC Bežanijska kosa u 11.02 časova, na strani gde se nalazi Cash&Carry prodavnica.

- Dementan je i jako slabo vidi. Nema telefon kod sebe, ima i šećer i mora da primi insulin - dodaje se u apelu.

Milan je na sebi imao roze/bordo majicu, crni donji deo trenerke, sivu jaknu i sive patike.



Porodica moli sve za bilo kakvu informaciju da se jave na broj telefona: 0652223220 ili najbližoj policijskoj stanici.

- Svaka informacija može biti od presudne važnosti - dodaju.

Autor: D.B.