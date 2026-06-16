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NESTAO MILAN (80) NA NOVOM BEOGRADU! Izašao iz bolnice kada mu se izgubio trag, porodica uputila hitan apel (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: društvene mreže ||

Milan Čolović (80) nestao je na Novom Beogradu nakon što je izašao iz KBC Bežanijska kosa. Porodica moli građane da pomognu u potrazi i jave bilo kakvu informaciju

Milan Čolović (80) nestao je na Novom Beogradu.

Kako se navodi u apelu, izašao je iz KBC Bežanijska kosa u 11.02 časova, na strani gde se nalazi Cash&Carry prodavnica.

- Dementan je i jako slabo vidi. Nema telefon kod sebe, ima i šećer i mora da primi insulin - dodaje se u apelu.

Milan je na sebi imao roze/bordo majicu, crni donji deo trenerke, sivu jaknu i sive patike.


Porodica moli sve za bilo kakvu informaciju da se jave na broj telefona: 0652223220 ili najbližoj policijskoj stanici.

- Svaka informacija može biti od presudne važnosti - dodaju.

Autor: D.B.

#Bolnica

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