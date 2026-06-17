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UŽASNA NOĆ U BEOGRADU: Teška nesreća na Karaburmi, motociklista hitno prevezen u Urgentni centar sa JEZIVIM POVREDAMA

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

U saobraćajnoj nesreći koja se u 22.00 sata dogodila u Višnjičkoj ulici na Karaburmi oboren je motociklista. On je sa teškim povredama hitno prevezen u Urgentni centar, saopšteno je iz službe hitne pomoći.

Tokom noći u Beogradu se dogodila još jedna saobraćajna nesreća, i to u Ulici Vojislava Ilića na Zvezdari u 23.31 sati. U ovom udesu dve osobe su lakše povređene, a medicinska pomoć pružena im je na licu mesta.

Hitna pomoć imala je tokom noći u Beogradu ukupno 84 intervencije, od kojih je 18 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se lekarima u ovom periodu najčešće obraćali hronični bolesnici.

Autor: D.S.

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