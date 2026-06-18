SPREMITE SE, POČINJE VELIKO ZAPRAŠIVANJE KOMARACA U BEOGRADU! Ekipe sutra izlaze na teren sa zemlje i vode – evo koji su delovi grada na udaru i šta PČELARI moraju hitno da urade

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine vršiće sutra suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda. Akcija će se sprovoditi uređajima sa zemlje i vode u periodu od 17 do 23 časa, saopšteno je iz JKP "Gradska čistoća" Beograd.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja biće obuhvaćeni lokaliteti na teritoriji opštine Obrenovac:

Obala Save od Ušća ka Zabrežju

Obala Save od Zabrežja ka Zabranu

Skela, Ušće, Mladost, Krtinska

Zabran, Zabrežje, Veliko polje

Ratari, Jasenak, Mislodjin, Barič 1, 2 i 3

Belo polje, Topolice, Rojkovac, Zvečka 1, 2 i 3

Rvati i Mala Moštanica.

Sve zavisi od vremenskih uslova

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalnu temperaturu i odgovarajuću snagu vetra.

Iz JKP "Gradska čistoća" napominju da kišoviti dani, kakve imamo u poslednje vreme, izuzetno pogoduju razmnožavanju komaraca, dok sa druge strane ne idu u prilog akcijama suzbijanja zbog termolabilnosti samih preparata.

Apel za građane i pčelare: Nema razloga za strah

Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju koje su u punoj pripravnosti, kao i da im omoguće nesmetan rad na terenu.

VAŽNO ZA PČELARE: Poseban apel upućen je pčelarima da pod hitno preduzmu sve potrebne mere kako bi zaštitili svoje pčele tokom trajanja akcije zaprašivanja.

Građani nemaju razloga za strah, jer su preparati koje ekipe koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja registrovani kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da su potpuno bezbedni po zdravlje ljudi.



Autor: D.S.