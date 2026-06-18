BEOGRAD DOBIJA ATRAKCIJU SVETSKOG KALIBRA! Na Adi Ciganliji se postavlja PANORAMSKI BALON kao u Parizu i Dubaiju – poznato kada počinje sa radom i ko sve FINANSIRA!

Beograd se pridružuje vodećim evropskim i svetskim metropolama! Opština Čukarica izdala je Rešenje o odobrenju radova za postavljanje panoramskog balona na Adi Ciganliji, zvanično je objavilo JP "Ada Ciganlija".

Ovaj projekat doneće prestonici novu, veliku turističku atrakciju koja u svetu svake godine privlači milione posetilaca.

Poznata tačna lokacija i datum otvaranja

Direktor JP "Ada Ciganlija" Robert Đukić pojasnio je gde će se tačno nalaziti ovaj velelepni objekat i kada građani mogu da očekuju prve vožnje:

Lokacija: Balon će biti postavljen kao privremeni objekat na prostoru iza "Kamenog grada", u blizini rampe za ulaz vozila na Adu.

Početak rada: Prvi posetioci moći će da uživaju u spektakularnom pogledu na Beograd tokom jeseni ove godine.

Ekologija na prvom mestu: Posebna zaštita za ptice



Iako se radi o modernom projektu, velika pažnja posvećena je očuvanju prirode. Projekat podrazumeva produženje postojećih drvoreda, kao i formiranje potpuno novih linija visokog zelenila. Poseban akcenat stavljen je na zaštitu ptica, uključujući malog vranca, čija jata tokom zime preleću ovaj prostor.

"Naš glavni prioritet je očuvanje biodiverziteta i prirodnih bogatstava Ade Ciganlije. Zato balon neće raditi u periodima za koje je utvrđeno da ih ptice koriste za prelet. U čitavom projektu tesno sarađujemo sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, koji je izdao saglasnost", istakao je Đukić.

Investicija ne košta građane NIJEDAN DINAR

Postavljanje panoramskog balona u potpunosti finansira kompanija "Beograd na vodi", što znači da realizacija ovog projekta neće koštati građane Beograda niti budžet grada ni jedan jedini dinar.

S obzirom na to da se JP "Ada Ciganlija" ne finansira iz gradskog budžeta, prihodi od ove nove atrakcije omogućiće im dodatna ulaganja u unapređenje sportskih, rekreativnih i zabavnih sadržaja koje građani svakodnevno koriste potpuno besplatno. Prostor već raspolaže svim neophodnim kapacitetima, uključujući parking, obezbeđenje, kao i stalno prisustvo komunalnih i hitnih službi.

Spoj sa EKSPO 2027 i francuski kvalitet

Ovim projektom Beograd staje rame uz rame sa Parizom, Berlinom, Dubaijem, San Dijegom i Seulom.

"Za Beograd to ima poseban značaj u godini uoči Ekspo 2027, kada očekujemo dolazak velikog broja gostiju iz celog sveta", zaključio je direktor JP "Ada Ciganlija".

Svemirska atrakcija stiže sa potpisom vrhunskog kvaliteta – balon proizvodi čuvena francuska kompanija "Aerophile", koja je svetski lider u ovoj oblasti. Upravo su oni kreirali i kultni panoramski balon u Parizu, koji drži rekorde posvećenosti u francuskoj prestonici.

Autor: D.S.