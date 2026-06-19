ISKLJUČENJA ŠIROM BEOGRADA: Stari grad bez struje čak devet sati, deo Savskog venca od ponoći u mraku, radovi u još sedam gradskih opština

Zbog planiranih radova, bez električne energije biće delovi Starog grada, Palilule, Savskog venca, Voždovca, Novog Beograda, Zemuna, Obrenovca, Lazarevca i Grocke u različitim terminima.
Spisak isključenja struje:
Stari grad
09:00 - 18:00 BRAĆE JUGOVIĆA: 14-14,5-13, DOSITEJEVA: 4,5-9,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje OVČA: OVČANSKI PUT: BB,BB,BB,2-4V,20,
Savski venac
00:00 - 07:00 BUL FRANŠE DEPEREA: BB,5,
Voždovac
09:00 - 14:00 Naselje RIPANj: ERSKE ALUGE: 15, KRAGUJEVAČKI PUT: 74-76B,82E,86,96-114,222A, PRVOMAJSKA: 2-2A,6,14-20,7-7A,11-23,29, PUT ZA ALUGE: 4-8,12-22,52,62,70,78B-80,1-7, PUT ZA STUBLOVE: 6,12,1-11, PUT ZA STUBLOVE 2 DEO: 2-2A,6-10,32,38,46-50,7-9,85,89, PUT ZA STUBLOVE 4 DEO: 2,1-7,11-13, PUT ZA STUBLOVE 5 DEO: 2-2A,12A-14A,20-20,24,28-30,11,17,21-21B,25A-27B,31-33, PUT ZA STUBLOVE 6.DEO: 4-8,14-18,1, PUT ZA TREŠNjU: 52,78-86,65,79-81, ZBEGOVIŠTE: 6,10-12,20-22,26-30,3-3I,15-21,27,
09:00 - 15:00 VOJVODE STEPE: 208,
Novi Beograd
11:30 - 14:00 JURIJA GAGARINA: 19-19v,
08:30 - 14:00 STARO SAJMIŠTE: 6-8,12-14,20A,5-7,
Zemun
08:30 - 15:00 KRANjSKA: 4-8,7-15, SLAVIŠE VAJNERA: 31, VOJNI PUT 1 : 24-26A,32-44,50-110,116-118,124-142,148-158,164-174,196A-198,25-27A,35-41,49-111,115-119,127-133A,137-143,147-157,163-175,197-199, VOJNI PUT 2 : 26-30,36-78A,86-90,98-100A,138a,27-31,37-79,85-89,93,97,
Grocka
11:00 - 14:00 Naselje VINČA: BEOGRADSKA: BB,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje BARIČ: JANKA TEŠIĆA: 44-54,66-68,72-72B,78,90,94,110-110G,37,45,49-53,59-65,69-77,81-95B,99-101A,107,183, JEZERO: 23, JEZERSKA: 2-14,1-7,13, JEZERSKI PUT: 28C-32,11,15A,31,45, JEZERSKI PUT 1.DEO: 45, NIKE MAKSIMOVIĆA: 2B-4,1,5,9, OMLADINSKIH BRIGADA: 24,30,34-36V,40-40G,50-52,66,23-35,45B-45G,49-53,57,61A-61G,65-65A,69-73, SARAJEVSKA: 2,1-3, VLADIMIRA VUJOVIĆA: 10-12,16,20-24,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Branka Radičevića 60-76,79-87b,Božidara Todorovića,Olge Jevrić,Vojvode Putnika 1-20.
09:30 - 15:00 Stepojevac (zaseok Vodovod,Cigani,Vinogradi,Ibarski put,Stočna pijaca),Vrbovno.
Autor: D.B.