'Bulevar despota Stefana se kompletno zatvara na 7 meseci, biće dostupni alternativni pravci': Nikola Nikodijević o gradnji tunela

Bulevar despota Stefana biće u potpunosti zatvoren na 7 meseci, rekao je juče predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević. On je rekao da je deo ovog bulevara već delimično zatvoren, da u ovom trenutku ne može da kaže kada će to biti učinjeno u potpunosti, ali da će građani na vreme biti obavešteni i da će biti dostupni alternativni putevi.

Nikola Nikodijević naveo je juče u Beogradskoj hronici na RTS, da još uvek ne može da se kaže tačan datum potpunog zatvaranja Bulevara despota Stefana.

"Trenutno se vrši izmeštanje instalacija. To su i instalacije Elektroprivrede Srbije. Ogromni kablovi velikog napona koji snabdevaju velike delove Beograda i moramo da vršimo izmeštanje instalacija Ministarstva unutrašnjih poslova, što ne možemo da radimo mi, mora da radi MUP, s obzirom da na to nemamo pravo", objasnio je Nikodijević.

Popuno zatvaranje kada krenu "krtice"

Istakao je da će, u trenutku kada "krtice" za kopanje tunela počnu sa radom, građani biti na vreme obavešteni o zatvaranju pojedinih saobraćajnica.

"Kada dođu 'krtice', u jednom trenutku će biti zatvoren kompletan saobraćaj – od Cvijićeve do Pančevačkog mosta – na oko 7 meseci. U tom periodu će građani biti obavešteni o tome kada zatvaramo Bulevar despota Stefana, napravićemo alternativne pravce da bi smanjili gužve", istakao je Nikodijević.

Podsetimo, ranije je bilo najava da će ova prometna saobraćajnica u širem centru Beograda biti zatvorena na dve godine.

Jedna traka Bulevara despota Stefana iz pravca Pančevačkog mosta do Cvijićeve ulice već je zatvorena zbog pripremnih radova još u aprilu.

Koje tačke spaja tunel i šta je projekat "Mali metro"



Podsetimo, izgradnjom takozvanog novog srpskog mosta i tunela koji će ići ispod Ulice Gavrila Principa i izlaziti u Bulevar despota Stefana spojiće se „saobraćajno najudaljeniji“ delovi grada, tako da će sa leve obale Dunava do Novog Beograda moći da se stigne za svega nekoliko minuta.

Projekat podrazumeva uklanjanje Starog savskog mosta, izgradnju novog mosta preko Save na istom mestu, kao i izgradnju tunela od Ekonomskog fakulteta do Ulice despota Stefana. Nakon izgradnje novog mosta sa novobeogradske strane biće formirana velika saobraćajna petlja, koja, između ostalog, podrazumeva i pet kružnih tokova na Novom Beogradu.

Radovi u Bulevaru patrijarha Pavla gotovi do decembra

Na pitanje o Bulevaru patrijarha Pavla, Nikodijević kaže da bi po planu radovi trebalo da budu gotovi do decembra.

"Konačno ga privodimo kraju, 2026. godine bi trebalo da bude pušten u rad automobilski saobraćaj, već su postavljeni šipovi gde je nekada bio podvožnjak. Dobrom dinamikom napreduju radovi", zaključio je Nikodijević.

Autor: D.B.