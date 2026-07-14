Deo Zemuna u četvrtak bez vode, evo kojih ulica se tiče isključenje

Zbog planiranog puštanja u rad novog cevovoda, pojedini delovi opštine Zemun biće bez vode u četvrtak, 16. jula, u periodu od 9.00 do 22.00 časa, saopštilo je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.
Ulice koje će ostati bez vode:
Jovana Brankovića: parna strana od broja 66 i neparna strana od broja 57 do kraja ulice
Save Grkinića
Vojvode Novaka: od 6. do 13. dela
Branislava Barišića doktora
Zabran nova: od 4. do 11. dela
Novosadska: od okretnice do kraja ulice
Katice Opačić
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a iz „Vodovoda“ apeluju na potrošače da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za pozive iz fiksne mreže 0800 11-00-11. Informacije o planiranim radovima i eventualnim kvarovima na mreži dostupne su i na zvaničnoj veb adresi www.bvk.rs.
Autor: D.S.