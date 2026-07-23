Beograd dobija osam novih kružnih tokova! Šapić objasnio gde će biti izgrađeni, pa pomenuo zatvaranje Bulevara despota Stefana

Na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biće izgrađeno osam kružnih tokova, najavio je danas Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, koji se upravo obraća javnosti na redovnoj konferenciju za medije u Starom dvoru.

Aleksandar Šapić je govoreći o novim radovima u prestonici, izneo nov, kako kaže, kapitalan saobraćajan projekat, odnosno potez na kome će biti izgrađeno 8 kružnih tokova.

Novih 8 kružnih tokova u Beogradu

Radi se o potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu.

- Ova da je nazovem, magistrala ili neka vrsta unutrašnjeg prstena, to je danas jedan od najopterećenijih delova grada. Kad pređete Pupinov most pa krenete ka Novom Beogradu, prolazite dole kroz Zemun, prolazi se ispod autoputa, ide dalje ka Veletržnici, onda se dolazi na raskrsnicu Marka Čelebonovića. Iza Marka Čelebonovića se pravi, odnosno produžava se saobraćajnica koja ide s druge strane groblja, i dolazi do Surčinske, i dole se spušta na Vojvođansku ulicu. Plan nam je da tu napravimo 8 kružnih tokova i da učinimo to jednom vrstom unutrašnjeg magistralnog prstena - rekao je Šapić.

On je podsetio da od Surčinske ulice na gore ka Surčinu, i dole, upravo su radovi u toku.

- Tako da ćete sa leve obale Dunava, kada pređete Pupinov most, imati jednu potpuno drugačiju magistralu, gde možete da idete i na Novi Beograd, gde možete da idete na Surčin za Surčin, gde ste povezani sa aerodromom u dva pravca, i ovamo preko Surčina - rekao je Šapić i naglasio:

- Ovo je jedan od kapitalnih saobraćajnih projekata koji bi značajno trebalo da olakšaju život za više od 700-800.000 ljudi danas koliko danas živi u Surčinu, Zemunu, Novom Beogradu i u tom delu grada i svima onima koji tu prolaze - rekao je Šapić.

Šapić je rekao i da će dva kružna toka u Omladinskih brigada saobraćaj tu učiniti mnogo protočnijim.

Pomeren termin za novog mosta preko Save

Šapić je rekao i da će termin za završetak novog mosta preko Save biti pomeren, jer su radovi, kako kaže, dva meseca stali zbog pada krana na gradilištu kada je poginuo jedan radnik.

Šapić je novinarima rekao da se ne zna koliko će radovi biti produženi i da se nada da neće mnogo.

"Mnogi delovi za most stigli su iz Kine, pa su tu montirani. Kran koji je pao je oštetio luk i zbog toga će verovatno termin završetka mosta biti pomeren. Ne znam u ovom momentu kada, zato što se pokušava da se nađe rešenje da se ne naručuje novi deo iz Kine, već da se sanira ovde kod nas. U zavisnosti od toga ćemo znati koliko će biti pomeren termin završetka mosta, koji je trebalo da bude na proleće 2027. godine, ali ja se nadam da neće mnogo", rekao je gradonačelnik Beograda.

Šapić je naveo da radovi na propratnim saobraćajnicama u blizni mosta idu svojim tokom i da se pomeranje rokova odnosi samo na most.

Šapić o zatvaranju Bulevara despota Stefana

Govoreći o tunelu koji će spajati Dunavsku i Savsku padinu odnosno "Mali metro", od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana, Šapić je rekao da deo kod policijske stanice u Bulevaru despota Stefana još nije zatvoren.

"Taj deo će biti zatvoren samo dok se budu radile te instalacije. Onog momenta kad krene da se kopa tunel, tada će već da bude prohodna jedna traka", rekao je Šapić.

"Autobuske stanice Jug funkcioniše bolje nego što smo očekivali"

Što se tiče autobuske stanice Jug na Autokomadni, Šapić je rekao da ona funkcioniše bolje nego što se očekivao.

- Mislim da ni najveći optimisti nisu računali da će na ovaj način da se rastereti Glavna autobuska stanica. A naravno, u okviru toga, kao što znate, dole pomeranjem onih autobuskih stajališta, gde smo na nju prebacili ovaj međugradski prevoz, pa oslobodili ono isključenje gore za Autokomandu, prvi put, verovatno u poslednjih 50 godina, više nemamo one čepove kad se sa auto-puta isključujete za Autokomandu, već tu sad saobraćaj nesmetano funkcioniše - reko je Šapić.

Autor: S.M.