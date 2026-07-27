Nesvakidašnja noć u Beogradu: Ono što se desilo iznenadilo je i lekare u Hitnoj

Noć u Beogradu je protekla relativno mirno za dežurne medicinske ekipe, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Prema rečima dežurnog lekara, prošle noći nije bilo saobraćajnih nesreća, kao ni incidenata sa povređenim učesnicima.

Hitna pomoć je intervenisala ukupno 100 puta, od čega je 13 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Najviše poziva je bilo zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika i pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode, ali su se u većem broju javljali i psihijatrijski bolesnici i astmatičari.

Bilo je i nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su odvezene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

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Autor: Marija Radić