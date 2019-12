POTPUNI RUSVAJ U REHABU! Nina i Mlađa ZARATILI NA KRV I NOŽ, sasuli jedno drugom u lice SVE o čemu su ćutali! (VIDEO)

Haos!

Tokom večerašnje vanredne emisije "Pitanja gledalaca", došlo je do nekoliko svađa između Nine Babić i Mlađana Jovanovića, koji su nedavno prekinuli svoj odnos. Iako zadrugari često zameraju Babićevoj na njenom ponašanju, ono to ne prihvata, već krivi sve druge. Ovaj bivši par je nastavio svoju žestoku svađu u sobi za rehabilitaciju.

Ustani i brani našu vezu, ne znaš da bekneš - zamerao je Mlađa Nini.

Zašto, kad ti mene ukanališ? - uzvratila mu je Babićeva.

Imaš svađe sa svima, shvataš da je možda problem u tebi? Sa Orozovićem nisi bila samo zato što si provalila da ga svi sprdaju. Ja sam dozvolio ovakvo ponašanje, prelazio sam ti preko svega - rekao joj je Jovanović.

Ja garantujem da ti misliš mnogo gore stvari o meni -

Najpametnije je da ćutiš. Ponižavaš me konstantno -

Oni su jedno drugom sasule sve u lice. Mlađa je saznao neke nove detalje, jer mu je Babićeva otkrila da su joj zadrugari ispričali da se ona dopadala Darku Petkovskom Spejku, zbog čega je Mlađa izludeo. Jovanović joj je zamerao i na flertu sa Nikolom Orozovićem, a ona njemu što ga povezuju sa zadrugarkama. Jovanovića je ipak najviše zabolelo to što mu se Nina nije cela dala, iako je tvrdila da je zaljubljena u njega,

Zaljubljena si u bivšeg - pričao jo je Mlađa.

To je moja prva ljbuav i moraš da razumeš - uzvratila mu je Nina.

Neću, jer sam ja čovek, a ti nisi. Nisi mi se dala čitava - zamerio joj je Jovanović.

Ne pada mi na pamet da se borim za nešto. Slobodan si, idi. Vidim ja koliko je sati - rekla mu je Nina.

Ja sa takvom osobom ne želim da budem. Prebacuješ mi Milicu Kemez, drugaricu... - odgovorio je Mlađa.

Gde ona okom, ti skokom. Ja sam svesna koliko ja vredim - uzvratila je Babićeva.

Ti si bolesno ljubomorna, danas si mi zamerila Mionu - rekao joj je Mlađa, a svađa se nastavila i on je ljutito izašao iz sobe i zalupio vratima.

Kako je sve ovo izgledalo, pogledajte u video-prilozima u nastavku ovog teksta.

Autor: M.P.