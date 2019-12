Pričao je da ga Ivana ne interesuje, da mene voli: Maja otkrila sve Janjuševe tajne, Šopićeva menjala boje! (VIDEO)

Odlučila da iznese sve.

Sledeće pitanje u večerašnjoj "Igri istine" postavila je Iva Grgurić i to Maji Marinković, a ono je glasilo: "Sad kad si ušla u sobu nabrojala si da je on tebi nešto kuckao, da ti je radio, objasni nam šta je on sve radio da ti smatraš da je on bio ozbiljan?"

Đedović mi je danas postavio pitanje vezano za bubicu, ja sam rekla da me ne pita to, ne želim da ulazim u tu temu jer će da se pokrene priča... Onda sam rekla da smo se šalili, ja njemu ništa nisam kuckala na njegovoj bubici, on meni jeste, to je istina. Ali to nije samo taj put, bilo je i kad je menjao bubice, pisao mi je poruke, pisalo je: "Volim te, ti si moja", ja sam ga svaki put pitala: "Je l' se ti sprdaš sa mnom", on kaže: "Ma kakvi, mene Ivana ne interesuje". Krivo mi je malo što sam ja ispala grbava, ali sada vidim da nisam, da sam rekla kako jeste, ispalo bi katastrofa jer je on oženjen - rekla je Maja, a Ivana Šopić je menjala sve boje.

Što si mu dozvoljavala da ti dolazi u krevet kad se svetla ugase, ja spavam pored tebe i čujem sve - pitao je Mirko Gavrić Marinkovićevu.

Maja ima emocije prema Janjušu - vikala je Jovana Tomić Matora.

Meni se dopada jedan drugi muškarac - rekla je Maja.

Je l' ti se sviđa Edo - pitala je Dalila.

Ne - odmah je odgovorila Marinkovićeva.

Ja sam prisustvovala kad ste ti i Janjuš pričali o svemu, čak i o s*ksu - vikala je Matora.

