POMIRIO SE SA NJOM ZBOG PARA? Zola uputio Miljani brutalnu poruku čim mu je dala novac za salon lepote! (VIDEO)

Ovo će je poremetiti.

Rano rutros došlo je do svađe između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole u pabu, kada joj je on rekao da je ne voli više, zbog nečega što mu je izjavila. Kulićeva ga je terala da javno prizna šta mu je rekla, međutim, on to nije želeo da uradi.

Kako je Zola želeo da se ulepša u salonu lepote, Miljana je otišla do apartmana kako bi uzela novac, ali mu je kada se vratila rekla da nema, jer Marija Kulić želi da se sredi. Zatim mu je sve sasula u lice, a zatim ga i pljunula, ali odmah ga je i poljubila, pa mu se uvukla u krevet.

Čolić je sve to prihvatio i proveo neko vreme sa Miljanom u krevetu, a zatim je ona ipak odlučila da mu donese novac za salon. Kada mu je dala novac, izašli su na cigaretu ispred paba, a dok je Čolić odlazio ka hotelu gde se salon nalazi, uputio joj je brutalnu poruku.

Ti razmisli malo o onome što si rekla i prekrsti se, reci: "Oče naš". Ne daj Bože nikom. Skontaj samo kako bi ti bilo da sam to tebi rekao - rekao joj je Zola.

Kako je sve ovo izgledalo, pogledajte u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M.P.