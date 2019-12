KAO PODMUKLA LISICA SI! Zola OPASNO zamerio Miljani što mu nije prenela Mensurove reči, nastala žestoka svađa! (VIDEO)

Uneo mu nemir.

U večerašnjem "Pretresu nedelje sa Milanom Miloševićem", došlo je do žestokog sukoba između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole sa Mensurom Ajdarapašićem Mensijem, kada je on uvredio njihovu vezu. Zola je kasnije saznao da je Miljana znala šta Mensur priča o njima i smatrao je da se zbog tih reči posvađa sa njim, pa joj je to za vreme pauze za reklame zamerio i nastala je žestoka svađa.

Što te boli što ti nisam rekla? Kada ti meni nisi rekao šta su ti pričali Janjuš i Tomović, niti si mi pričao šta pričaš drugim ljudima o meni - uzvratila mu je Miljana.

Ako ti neko dođe i kaže nešto protiv mene, a ti se ljutiš na mene kao podmukla lisica, ustaneš i kažeš to za crnim stolom - zamerio je Zola.

Važi, Lazare, ćao. Vidimo se sutra, pošto večeras ne komuniciramo - odbrusila je Kulićeva.

Kako je sve ovo izgledalo, pogledajte u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

