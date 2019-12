LAŽEŠ! Kemez urlala na Kendija zbog izjave da mu se ZGADILA, u Beloj kući nastao HAOS! (VIDEO)

Nije mogla da veruje šta sluša!

Stefan Kandić bio je vidno razočaran zbog druženja Milice Kemez i Bore Santane, pa je u naletu besa izgovorio da mu se zgadila.

Kako je Bora posumnjao da je to rekao samo zbog njega, imao je želju da to rasprave. Međutim, to je izazvalo burne reakcije kod Milice, pa je sa Kendijem ušla u žestoku raspravu.

Zbog čega ti se Milica zgadila? - pitao je Bora.

Ja sam rekao da mi se zgadio naš odnos - rekao je Kendi.

Lažeš! Rekao si da sam ti se zgadila, a ja tebe nikad nisam uvredila! - rekla je Milica.

Ti sada lažeš. Posle svega, ja samo želim da kažem da i dalje osećam prema njoj nešto. Bio sam nervozan - rekao je Kendi.

