PAKLENA TROJKA! U raspravu Nine i Mlađe se uključio i Orozović, HAOS u najavi! (VIDEO)

Drama se nastavila.

Mlađan Jovanović se naljutio zbog toga što je majka Nine Babić u svojoj novogodišnjoj čestitki pozdravila Nikolu Orozovića, a ne njega. On je zaključio da to znači da njena porodica želi da je vidi sa Orozovićem, sa kojim je Babićeva imala priču na početku rijalitija, a zbog koje se Mlađa često svađao sa njom. Večeras je Nina na "Pretresu nedelje sa Milanom Miloševićem" priznala da će raskinuti sa Jovanovićem ukoliko joj majka bude rekla da to uradi, a njih dvoje su se nakon emisije posvađali.

Nakon njihove svađe, u novu raspravu je umešan i Orozović, kada je Mlađa rekao Nini da mu je Nikola potvrdio da ju je uhvatio za zadnjicu.

Bilo je simpatično - rekao je Nikola.

To je simpatično što te je uhvatio za b*lju, na tvoju konstataciju da ne sme. Ispred mojih očiju je bilo, na pola. Pošto je sve to simpatično, a ja sam ološ, a to je simpatično - govorio je ljutito Mlađa.

Nije bilo - pričala je Nina.

Kako je sve ovo izgledalo, pogledajte u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.