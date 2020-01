Ivi se Karić ne sviđa! Mirko ispričao detalj koji ukazuje na to da je njoj stalo do Tomovića! OVO NIKO NIJE PRIMETIO! (VIDEO)

Sad je sve jasnije!

Zadrugari su jedva dočekali momenat kako bi tračarili o svojim cimerima i iznosili saznanja koja se još nisu pročula po Zadruzi.

Ono što će zasigurno odjeknuti u javnosti jesu zapažanja Mirka Gavrića kada je u pitanju odnos Ive Grgurić i Stefana Karića. On je ispričao detalj koji ukazuje na to da njoj nije stalo do njega, već da je od samog starta rijalitija bila zaljubljena u Vladimira Tomovića.

Ivi se zapravo sviđa Vladimir, nikako Karić! Jeste primetili kako joj on zamera za svaku sitnicu? Bila je slava Radeta Lazića, međutim par nas smo ostali u sobi. Dešava se da je Saška spavala, zamolio me da mu namestim kragnu. Okrenuo se prema meni i pitao me: ,,Nije me sačekala"? A, ona je otišla da sačuva mesto! Ona je sedela među nekim ljudima, nije mu ni čuvala mesto. I ja sam tad povezao da je taj trač istinit - rekao je Mirko.

