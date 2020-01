RASKID! Ivana POLUDELA zbog Banetovog nabeđenog stava, pa mu stavila do znanja neke stvari! Evo koju izgovorenu reč ne može da mu oprosti! (VIDEO)

Nije očekivala ovo!

Iako su tokom žurke bili srećni i nasmejani, između Baneta Čolaka i Ivane Krunić nastala je opšta pometnja kada su se vratili u hotel.

On je ponovo stvorio netrpeljivost u njihovom odnosu, a ona mu je saopštila raskid zbog toga što je pokušao da je ućutka pa joj konstantno izgovarao: ,,Tišina".

Što si ljubomorisala na Natašu?! - pitao je Bane.

Rekao si da te smara! Ja nikad ne bih obratila pažnju na to! - rekla je Ivana.

Ono što će posebno privući pažnju je to što je on u nekoliko navrata pokušao da uvredi Ivanu, a ona mu je jasno stavila do znanja da sa njenim emocijama ne može da se poigrava.

Čim popiješ malo, ponašaš se kao maloumna maloletnica. Ti si retardirana ili se praviš. Ti da meni kažeš da je tebe neki muškarac mazio, a da ti nisi odregovala, ja bih te pljunuo! I ti sada hoćeš da kažeš da smo mi završili, jer sam ti rekao: ,,Tišina"? - rekao je Bane.

Da - rekla je Ivana.

Ja ti se kunem da onog momenta kad pređeš ovaj prag, vojska te neće vratiti. Praviš sra*a. A, sada imaš vremena da razmisliš o tome šta radiš - rekao je Bane.

Detaljno pogledajte u nastavku.

Autor: K.R.