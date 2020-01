NAKAZO, TI NISI DARKO LAZIĆ DA PUNIŠ KLUBOVE: Miljana Kulić osula paljbu po Petkoviću! On nije znao šta ga je snašlo! (VIDEO)

Petković se našao u nebranom grožđu.

Tokom današnjeg popodneva došlo je do rasprave između Miljane Kulić i Milana Petkovića i to zbog toga jer Petković nije dozvolio Kulićevoj da uzima ceduljice na kojima je on nešto zapisivao.

To je njoj zasmetalo, te je osula paljbu po njemu i uputila mu salvu uvreda.

Zakuni se u k*rvu što noćas sa tobom pije, Ružan si! Ti nikome nisi inspirativan. Htela sam samo da vidim šta piše. Ružan si, stavila bih ti crnu kesu na glavu. Nikad nećeš uspeti u poslu, jer si ružan - provocirala je Miljana Petkovića.

Ja tebe ne bih ni sa crnom kesom - uzvratio joj je Petković.

Nisi ti Darko Lazić da napuniš klub. Odj*bi od mene - rekla je Miljana.

Otimačice honorara, pozdravio te moj drug Zola - uzvratio joj je Milan.

Nakazo! Nikada nećeš uspeti u pevačkim vodama jer nemaš harizmu, ništa. Odvratan si. Pobegao si iz sela, ali selo iz tebe nije. Da si lepši, bio bi odvratan - nastavljala je Miljana sa uvredama.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D.B.