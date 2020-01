SKANDAL! Mensur uvredio Mionu, MIMA SKOČILA KAO OPARENA! Od nove svađe trese se Zadruga (VIDEO)

Preko ovoga nije mogla da pređe!

Zadrugar Mensur Ajdarpašić bio je nezadovoljan zbog činjenice da Stefan Kandić kao ovonedeljni vođa nije dao budžete ni njemu, a ni njegovoj lepšoj polovini Mini Vrbaški, zbog čega je bio besan.

On je udarao šakom o sto sve vreme, a to je iznerviralo Mionu Jovanović koja je sedela u njegovoj blizini. Ona mu je odbrusila zbog toga, a on je istog trenutka nju uvredio.

Prestani više da lupaš, konju jedan! - rekla je Miona.

Ku*vo - rekao je Mensur.

Mima Živković je pokazala kakav joj je prijatelj, pa je zbog nje skočila da bi ušla u verbalni sukob, a što je stvorilo haos u "Zadruzi".

Koga ti nazivaš ku*vom, ku*va si ti! je l' ti jasno?! - napala ga je Mima.

Tebi ništa nisam rekao, ne mešaj se ti! - rekao je Mensur.

Detaljno pogledajte u nastavku.

Autor: K.R.