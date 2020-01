NISI SAMA U VEZI: Tara u ŠOKU, drugarice Ana i Matora je osudile zbog ponašanja prema Mateji! (VIDEO)

Ovo nije očekivala.

Tara Simov i Mateja Matijević sinoć su imali svađu zbog toga što joj je on zamerio što igra, iako je nedavno imala operaciju slepog creva. Simova mu je govorila da joj je doktor dozvolio da ima blage aktivnosti, ali on nije želeo da sluša, pa se Tara naljutila i otišla do hotela. Nakon nekoliko sati sna, Simova se vratila u kuću i ni jedno ni drugo nisu čestitali Novu godinu, što je stvorilo dodatnu tenziju u vezi, koju je Matijević prekinuo kada je Simova došla da priča sa njim. Tara je nakon toga preplakala noć i njih dvoje ni danas nisu uspeli da izglade odnos.

Iako su prvenstveno njene drugarice, Ana Korać i Jovana Tomić Matora stale su na Matejinu stranu danas, što je Simovu iznenadilo.

Moraš da se žrtvuješ, nisi sama u vezi. Gledaš samo sebe, meni je njega žao - rekla je Ana.

Znaš kako mi ga je bilo žao - dodala je Matora.

Da ti je rekao nešto ružno, pa hajde... - nadovezala se Koraćeva.

On ti je rekao nešto lepo - ispričala je Tomićeva, a Tara je i dalje bila u šoku.

Detaljnije o ovome u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.