TAKO SE PRIKRIVA ISTINA: Zorica ubeđena u to da su Milica i Karić imali INTIMNE ODNOSE, pa pokušala da izvuče to od Tare u toaletu! (VIDEO)

Ne veruje Kemezovoj.

Tokom večerašnje "Igre istine" povela se tema o tome da li su Milica Kemez i Stefan Karić imali intimne odnose van rijalitija, kada je Zorica Marković upitala Taru Simov da li je to istina. Milica i Stefan su to negirali, ali su priznali da su se dopisivali i videli. Zorica i Tara su otišle do toaleta, gde su prokomentarisale ovu situaciju.

Da, bili su, j*bali su se. Da, da. Misliš ako ste ta generacija, da ja ništa ne znam? - rekla je Zorica.

Ja nemam potvrdu - odgovorila je Tara.

Cela kuća priča da ti pričaš. Ovo je sto posto tačno, samo je bio fin. Dopisivali se, bila kr*s varijanta, nije bila veza. Ona ne sme da mu se suprostavi. Ona je to pitanje postavila da bi svi mislili da je sprdnja, tako se prikriva istina - zaključila je pevačica.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.