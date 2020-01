NIJE PRESTAO DA JOJ PRIDIKUJE! David odmah na ulasku priznao Ani da mu smeta ono što je radila sa Janjušem: DOLIVAŠ ULJE NA VATRU, SVE VIDIM! (VIDEO)

Nije mogao da sačeka ni pet minuta!

Iako je u studiju tvrdio da nije ljubomoran i da mu postupci njegove devojke Ane Korać nisu smetali, on je odmah promenio stav čim je kročio u Belu kuću i pao joj u zagrljaj.

On joj je odmah prebacio zbog druženja sa Markom Janjuševićem Janjušem i stavio joj do znanja da ga je to žestoko iznerviralo, a nije joj ni uzvratio poljupcima kao što je ona dok mu je govoroila da joj je mnogo nedostajao.

Neke stvari, ne razmišljaš kako to izgleda napolju i kako ljudi tumače... Ali boli te ku*ac - rekao je David.

Šta me boli uvo šta drugi misle? - pitala je Ana.

Ma znam...boli tebe uvo. Nemoj da uvijaš u foliju kad pričaš o nekom, kome se ti izvinjavaš?! Imaj svoje ja. Ako neko ima mišljenje i kaže ti to i to, kaži ga i ti! Nemoj da spuštaš glavu! - rekao je David.

Ja ne volim da se svađam, ti mene kao da ne poznaješ! Nisam ja nju vređala, rekla je da mi neće zaboraviti što joj se nisam javila! Ali, na koje ja to stvari gledam drugačije?! Kaži mi - rekla je Ana.

Dajem ti banalan primer, zamisli da ja dolivam ulje na vatru, to ti radiš. Dve godine vučeš tu priču i sad opet nastavljaš. Vidim ja sve...ali, radi ti šta hoćeš, ja ti samo kažem kako ja to vidim - rekao je David.

Autor: K.R.