SAD JE SVIMA SVE JASNO! Dalila je na OVAJ način želela da bude žrtva u očima svih, pa spomenuli kako je bila zaljubljena u Karića! (VIDEO)

Svi zadrugari su shvatili da je Dalila Dragojević uticala na to da se njen suprug Dejan Dragojević udalji od svoje porodice i na destruktivan način stavi do znanja da mu do njih nije stalo, a što je David Dragojević nekoliko puta i potvrdio.

David tvrdi da je Dalila imala emocije prema Stefanu Kariću, pa se osvrnuo na poruku koju joj je otac poslao kako bi joj stavio do znanja da je brak svetinja.

Njen otac je mom tati samo poslao poruku samo da im kaže ,,Amanet". Ja nisam znao šta to znači. Verovatno da je mislio na brak. Bilo je tu svega, ali bilo je vređanja sa Miljanine strane. Ona je rekla Dalili da smrde na loj. BIla je fora samo da su medvedu polivene noge. E, kad se izašlo napolje, onda je bilo na nacionalnoj osnovi - rekao je David.

Lepi Mića je shvatio kako Dalila pokušava da sebi nametne ulogu žrtve, pa je ispričao čime se sve služi.

Dalila je emotivno pukla, zaljubila se. Ana je imala snagu! Ona je bila zaljubljena u Stefana, a nije imala povratnu priču. Ja nisam hteo da spominjem, da ne ispadne da nekog mrzim. Dalila je prvi put ušla u priču sa Bojanićem. Ja sam nju kritikovao na način na koji sam mislio da treba da pričam. Isto je ispala frka kad je bila hrana pred Zadrugoviziju 2. Ispalo je da Dejan nema šta da jede, navodno da on mora da jede piletinu. Rekao sam da je mnogo ružno što on to radi, bukvalno je koristila tu priču - rekao je Lepi Mića.

