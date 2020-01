JOŠ MI SAMO SVADBA FALI: Milica i Bora otvorili dušu pred nacijom, pa priznali sve o svojoj VATRENOJ LJUBAVI! (VIDEO)

Njihovim emocijama niko nije verovao, a oni su sve demantovali!

Voditelj Ognjen Amidžić porazgovarao je i sa Milicom Kemez i Borom Santanom o njihovom odnosu io strasnoj vezi. Iako mnogi nisu verovali u njihovu ljubav, Milica i Bora otkrili su kako je uopšte došlo do ljubavi između njih dvoje.

Ni na kraj pameti mi nije bilo da će se ovo desiti, ona se meni svidela, ja njoj i eto - započeo je Bora.

Meni je Bora bio cirkus, čak sam mislila i da nije normalan, da ima neki poremećaj, ali mi je bio zanimljiv. Ja volim te glupe fore i šale. Čak i kada su nas postavili za potrčke, ja sam rekla tada da je to najgluplji izbor, bila sam ljuta jer su me spajali sa njim. Kada smo bili u izolaciji, tada je bila i Jelena sa nama, radila je i fabrika i apsolutno se ništa nije dešavalo. Kad sam se ja vratila iz izolacije, bio mi je rođendan, nastavili smo da spavamo u istom krevetu kao prijatelji, ali se onda jedne večeri desilo. Meni i dalje ne veruju da sam ja sa njim, misle da se meni ne sviđa, bacaju te neke koske - dodala je Kemezova.

Potom su se Milica i Bora našalili na temu svadbe u rijalitiju, iako bi Santana to svim srcem želeo, sa druge strane, zadrugarka bi volela da to bude kada bude vreme za to.

Em mi je prvi rijaliti, em druga veza, još mi fali i svadba ovde - našalila se Milica.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.