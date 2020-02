OPROSTILA SAM, ALI NISAM ZABORAVILA: Zorica progovorila o Mensurovom izvinjenju, a njen zaključak će vas ŠOKIRATI! (VIDEO)

Iskrena ili ne?

Tokom emisije "Igra istine" Dragana Mitar postavila je pitanje Bori Santani, koje je glasilo: "Da li ti je proradila sujeta zbog "Zadrugovizije"?

Ovde ima deset puta sujetnijih, to uopšte nije istina. Miona je htela da pevamo pesmu "Slavija", želeo sam da ona bude u prvom planu. To nema nikakve veze sa sujetom, plašio sam se da li će da joj legne pesma, pa da me osudi. Da sam hteo da budem u prvom planu, mogao sam da rešim to za pet minuta. Meni je bila najveća želja da sa njom nastupam. Ja se samo iznerviram kada je neka nepravda u pitanju - rekao je Bora.

Bora je sledeće pitanje postavio Zorici Marković: "Da li misliš da se zaista Mensur iskreno pokajao, ili ga je neko nagovorio?"

Rekla sam mu i pre u sobi da ne volim kada me neko nabija na onu stvar. Ja se Boga ne bojim, bojim se sebe. Lepo je to što se izvinio, ispala sam čovek, oprostila sam, ali nisam zaboravila. Ne mogu da obećam bilo kome da je ovo kraj našeg sukoba, ipak ima mnogo vremena do kraja ove sezone, ne zavisi samo od mene, već i od njega - tvrdila je Zorica.

Markovićeva je postavila pitanje Ivani Šopić: "Rekla si Janjušu juče o meni: "Sada je voliš?" Mi smo sada u dobrim odnosima, ali me zanima šta je on to pričao o meni?"

Kada ste ušli, rekli ste da ste videli naš s*ks u rijalitiju. Zajedno smo došli do zaključka da ste želeli da nas napadate, jer ste pokazali da nemate neko pozitivno mišljenje o nama. Tada smo imali nešto protiv vas, mislili smo da ste došli ovde da nas kanalite, on je želeo da me brani jer mi je tada bio prijatelj - objasnila je Šopićeva.

Tvrdim da nikada ništa loše nisam rekao o tebi, naročito u ovoj sezoni - tvrdio je Janjuš.

