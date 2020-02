DRAMA U LJUBAVNOM GNEZDU! Mateja se naljutio na Taru, ona napustila krevet! Evo šta je razlog! (VIDEO)

Ponovo trzavice zbog ponašanja.

Dok je Mirko Gavrić češkao Mionu Jovanović, u krevetu pored, gde spavaju Tara Simov i Mateja Matijević, došlo je do drame. Naime, Tara je počela da priča o gasovima i da li žene ispuštaju gasove, a to je zasmetalo njenom dečku, koji ju je molio da ne priča o tim stvarima. Simova je pričala sa takmičarkama o tome, a on se naljutio na nju.

Nerviraš me, i to je to - rekao je Mateja.

Poenta priče je da se sprdam samo na način na koji tebi odgovara - naljutila se Tara na njega i izašla iz kreveta.

Tara je nakon toga ispričala zadrugarima u kuhinji šta se desilo, a kada se vratila u krevet, Mateja je i dalje bio ljut na nju.

Autor: M. P.