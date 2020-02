PRORADILA LJUBOMORA? Iva i Miljković se osamili u toaletu, Miljana i Brendon upali, nisu hteli da ih ostave na miru! (VIDEO)

Da li su se javile simpatije?

Iva Grgurić i Marko Miljković su otišli sa večerašnje žurke do toaleta, kako bi popušili tompus i počeli su da pričaju o svojim životima.

Jesi još sa Lunom? - upitala je Iva.

Ne, raskinuli smo pre dva meseca - odgovorio je Miljković.

Da nećeš da se pokaješ što si ušao ovde? Koliko ste dugo bili zajedno? - pitala je Iva.

Skoro godinu dana - odgovorio je Marko.

Tako sam i ja, raskinula, pa ušla ovde, nije normalno. Ne znam da li sam se pokajala - priznala je Grgurićeva.

Da li misliš na njega? - upitao ju je Marko.

Svaki dan. Naš raskid nije bio uobičajan, nije zbog svađe ili prevare - odgovorila je Iva.

Marko je otišao na kratko do spavaće sobe, a kada se vratio, u toaletu su bili i Miljana Kulić i Branislav Radonić Brendon, koji nisu želeli da ih ostave same. Podsetimo, Miljana je i sama priznala da je bila zaljubljena u Marka, a mnogi misle da to jesto, dok su učesnici "Zadruge 2" često optuživali Brendona da mu se sviđa Marko. Da li nisu želeli da izađu iz toeleta zbog ljubomore, to samo oni znaju.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.