Prozivali su ga da GUŠI Anu, ali on ne odustaje: David budio Koraćevu POLJUPCIMA! (VIDEO)

Uživali u svom ljubavnom gnezdu.

Veliki šef je i ovog jutra budio stanare Bele kuće raznovrsnim muzičkim reperotarom, ali je većina zadrugara rešila da iz toplih postelja uživa u ovoj melodiji.

David Dragojević je svoju devojku Anu Korać celo jutro obasipao poljupcima, a zadrugarka nije skidala osmeh sa lica dok je bila u zagrljaju svog dečka.

Podsetimo, David je tokom prethodne večeri dobio pitanje da li primećuje da guši Koraćevu poljupcima i zagrljajima, a Ana je tada istakla da njoj to ne smeta, te je on nastavio to i dalje da radi.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D. B.