Plači sad, nebitnjakoviću! Žestoki sukob Milice i Bore UZDRMAO ZADRUGU, obezbeđenje odmah reagovalo! JEDVA IH RAZDVOJILI! (VIDEO)

Ovakav napad nije očekivala!

Odmah nakon što je emisija bila završena, Milica Kemez i Bora Santana nastavili su da se svađaju u rehabu, ali ovoga puta nisu birali reči koje su upućivali jedno drugom.

Naime, Kemezova je tvrdila da je najgnusnije što je izgovorio psovka za njenu majku, a on je u naletu besa uradio to još jednom, što je dovelo do žestokog sukoba.

Mene Filip ne zanima, ja ga komentarišem kao i svakog! Nije mi normalno da budeš drug sa bivšom devojkom u isto vreme i da pričaš sa njim najnormalnije! Joj, Tanja, zašto te nisam poslušala, on može samo keve da je*e! - rekla je Kemezova.

A tebe u rijalitiju, kao što su neki. I tu ženu ne pominji, jer može da naj*be - rekao je Bora.

Ti nemaš pojma kome pretiš i sa kim razgovaraš i sa kim si bio u vezi! On je nesrećan, ne zna da uživa! Njega ni najbolje pi*ke ne mogu da usreće, jer je sam nesrećan. Opčinjen si rijalitijem, tebe samo ovo zanima. Neka bude gradonačelnik do kraja! - rekla je Milica.

'Ajde, vrati se svom momku za kim patiš, šta si ti meni da se ja sad nerviram? - pitao se Bora.

Ona ga je polivala vodom, a onda je obezbeđenje hitno odreagovalo kako bi sprečilo eventualni fizički okršaj između njih.

Ukanalićeš se, ja ću lično da se postaram. Ne znaš sa kim se kačiš. Dovoljno si mi zla naneo. Devojke je sramota što su bile sa tobom, znam i zbog čega. Još mi je majku psovao, a kleo se da nije rekao! - rekla je Kemezova.

Evo, je*em ti mrtvu majku, sto puta. Plači sad, nebitnjakoviću jedan. Videćeš kako ćeš na kapiju da grebeš! Smrade jedan lažovski! - rekao je Bora.

Detaljno pogledajte u nastavku.

Autor: K.R.