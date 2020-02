DA SE JAVILA, SVE BI SE PROMENILO... Edis nikad BRUTALNIJI, obratio se Zilhi, a onda osudio Draganu zbog LAŽI: Ne mogu više da je trpim! (VIDEO)

Zadrugari ostali u šoku posle njegovih reči!

Naredni video-prilog koji su zadrugari pogledali bila je svađa Dragane Mitar i njenog ljubavnika Edisa Fetića, nakon što je saznao da su je gledaoci osudili zbog toga što je prišla govornici, dok je on očekivao poziv sa suprugom Zilhom.

Naime, svi zadrugari su primetili da je Edisu zasmetalo to što je Dragana prišla govornici, iako je on tvrdio suprotno. Fetić je takođe zamerio Dragani to što ga je slagala, jer je prvo rekla da ne želi biti prisutna tokom poziva, a onda je ipak odlučila da dođe.

Ne, ja sam joj rekao da uradi kako hoćeš. Nije problem, nije problem što je došla, nego što je problem što je rekla da neće, a onda je ipak došla. Problem je što je slagala. Nema veze što je došla, već što je mene slagala. Ja nju ne krivim što Zilha nije prihvatila, ne aludiram, ima njen odnos sa mnom. Počeli smo razgovor, oko čega se raspravljamo? Zato što ona meni jedno govori jednom, drugi put drugo. Ona je rekla da je distanca majka, da ne komentarišemo dečka (Marka Đedovića) i gotovo, to je završena priča - pričao je Edis.

Lepi Mića pobunio se protiv Fetića, te je između njih kao i uvek, počela rasprava ko je u pravu. I dok je Fetić vukao na svoju stranu, Lepi Mića hteo je da do kraja iznese svoj stav.

Sad da mi se javila, sve bi se promenilo, pa bi se izljubili - rekao je ironično Fetić, pa dodao na Mićinu konstataciju:

Ja nikog ne varam, ja nisam u braku. To što je ona ispred govornice, to nema veze, ona nije htela da se javi. Problem je što ne mogu više da trpim njene laži! - odbrusio je Fetić.

Autor: O. B.