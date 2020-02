VIDEĆEŠ ŠTA ĆE MAJKA DA TI KAŽE... Nina izgorela od SUJETE nakon što joj je Mlađa rekao da mu je NEBITNA, Orozović je iskritikovao! (VIDEO)

Smatra da preteruje.

Na večerašnjoj "Igri istine", došlo je do žestoke svađe između Nine Babić i Mlađana Jovanovića, kada je on rekao da mu je nebitna, pa je optužio da je ona ljubomorna i sujetna na ostale devojke. Babićeva je izgorela od besa, pomenula mu ljude za koje ga je optuživala da je ljubomoran na njih, Marka Miljkovića, Nikolu Orozovića i Mensura Ajdarpašića. Nina je nakon završetka igre otišla u pab, gde ju je Orozović osudio što psuje u svađama, a ona se pravda da to radi samo osoba koje nju prvo opsuju.

Nisam rekao da si prva, ali to se ne radi... Meni su j*bali i majke i oca ovde, nikome nisam vratio. Videćeš šta će majka da ti kaže - zamerio je Nikola.

Neka, ne može niko da je dira - pravdala se Nina.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.