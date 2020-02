SVE ĆU DA TI BACIM! Okršaj Ive i Nine zbog KUTIJE ZA VEŠ, Grgurićevoj PUKAO FILM zbog zadrugarkine DRSKOSTI! (VIDEO)

Obe se zainatile.

Tokom današnjeg popodneva došlo je do rasprave između Nine Babić i Ive Grgurić i to zbog korpe za veš. Naime, Nina je ustupila bračni krevet Ivi i Filipu Đukiću jer ona više ne spava sa Mlađanom Jovanovićem.

Nina je želela da baš pored tog kreveta drži svoju kutiju za veš, a Iva joj to nije dozvolila, jer je to od ovog trenutka njeno mesto.

Iva, gde je korpa? Nije tvoj sanduk. Još ti se ustupi krevet i ti doneseš tuđe stvari. Pomeri je samo i sve ću da ti bacim - pričala je nervozno Nina.

U kupatilu je, ne može onde da stoji tu stoje moje stvari. Ja sam pomerila tvoju korpu, jer tu tvoje stvari ne mogu da stoje. Pomerila sam je da svoje stvari mogu da stavim, nisam ti je odnela u kupatilo - rekla je Grgurićeva.

U video-prilozima koji se nalaze u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D. B.