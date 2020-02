Nakon svađe sa Mlađom, Nina se obračunala i sa Orozovićem, pa ostala u ŠOKU zbog ove njegove izjave! (VIDEO)

Oni su se svađali do ranih jutarnjih časova.

Noćas su u Beloj kući bila "Pitanja gledalaca" a tom prilikom došlo je do svađa izmešu Nine Babić i Mlađana Jovanovića, a sve to zbog njenog odnosa i razgovora sa Nikolom Orozovićem.

Nikoli i Mimi sam ovako poslala srce, on(Mlađan Jovanović) mislio da sam Nikoli poslala srce. I dobaci mi - počela je Nina da objašnjava Kendiju.

Rekao sam mu da ti ne prebacuje ništa za mene jer ništa ne postoji i on to opet radi - ubacio se Orozović.

Ti da si sad ispao čovek i rekao "Daj spr*ali smo se, nemoj da se pališ". Ne nego ti si ustao - rekla je Nina.

Nisi rekla "spr*ale smo se" nego "spr*ale smo ga" i to je jako bezobrazno - odgovorio je Nikola.

Ovaj njihov razgovor je potrajao, a pokušali su i od Stefana Kandića Kendija da dobiju sud o svemu.

Kendi, jesam li ja ispao mentol večeras - upitao je Orozović Kandića.

Nisi ispao mentol. U stvari jesi, prema meni si ispao mentol. Kaže još "Nemoj ja da pričam" i veli "Ti dobro znaš da ja nisam pe*er". Ja ovako gledam... Kuku, je li moguće ovo -

Kako je sve izgledalo pogledajte u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

