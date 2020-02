POKUŠALA JE DA MU POMOGNE! Matoru pogodila situacija sa cimerom: Žao mi je Mlađe, baš sam se potresla! (VIDEO)

Ona smatra da Nina ne postupa ispravno.

Sinoć je u toku ''Pitanja gledalaca'' došlo do svađe između bivših partnera Nine Babić i Mlađana Jovanovića. Naime, Mlađan je veče pre polomio ruku i danas ga čeka operacija, a svađa nije bio pošteđen ni sinoć. To su prokomentarisale Jovana Tomić Matora i Zorica Marković.

Ogromna je netrpeljivost među ljudima u kući - počela je Jovana Tomić Matora.

Zato je bila tuča juče - rekla je Zorica Marković.

Žao mi je Mlađe, u pi*ku materinu. Još on meni juče kaže: "Matora, molim te, zamolio sam je da mi ne prilazi, da ode u izolaciju. Sutra imam operaciju". I ja nju zamolim da ode, ali ne vredi. Rekla sam mu juče: "Nemoj slučajno da je bilo: "Kako može Matora da je šalje u izolaciju" - rekla je Matora.

Baš mi ga je žao, baš sam se potresla - priznala je Matora.

