Nisu birali reči!

Sledeće pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" stiglo je za Ninu Babić:"Vređaš Milicu da nije imao ko da je vaspita, aludiraš na to što je majka ostavila, a kada tebi neko vrati da tebe majka nije vaspitala kako treba i čime se bavila, napraviš ludnicu. Ne govori nikome ono što ni ti ne želiš da čuješ".

- Tačno, ja nikome nisam roditelje ni porodicu vređala prva, uzvratila sam joj zato što je ona prva. Rekla sam joj da zna u kakvoj je situaciji sa svojim roditeljima i da te to boli, znaš da i mene to boli zato što je neistina, druga stvar, ne diraj me, ne diram te. Majka me vaspitala dobro, a to što sam ja drčna i bezobrazna, ko zna gde bih završila, da sam sva mila i tako nekakva, možda bih bila ovde sa pola kuće. Kad god se diraju moji roditelji, duplo ću da vratim - rekla je Nina.

- Mnoge stvari ćutim zbog Mlađe, a ona je toliko bezobrazna... Kada primetim neke stvari i iskomentarišem, uvek imam argumente. Ovo je meni sedmi rijaliti, zarađujem i živim od ovoga, a to što se ona folirala da voli nekog zarad nečega i što je neko to prihvatio, to je njen problem. Više ona igra rijaliti nego neko od "komentatora". Meni je lično Mlađa došao i rekao "Vidi šta mi radi sa Kendijem, znam da on to ne bi". Toliko je bezobrazna! Ne opravdavam u toj situaciji ni Boru, a ni nju, ali ono što je govorila njemu, mislila je to, najlakše je da ga uvrede tako - ispričala je Matora.

Ja sam samo htela da prokomentarišem da ja nju nisam napadala, da je ona meni u svakoj svađoj govorila "žrtvo" i ostale stvari, ja nisam žrtva niti ću ikad biti, ja ovde doprinosim jednako kao i svi, a ti si pretvorila dečka u šumeću tabletu, dečko se raspada zbog tebe - za kraj je rekla Milica, dok su se Bora i Nina čašćavali uvredama.

Autor: N. V.