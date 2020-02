SAMOPROKLAMOVANI TATA IGRICE SPREMAN ZA PROMENE! Zola želi da se TRANSFORMIŠE, otkrio Ivani i Aleksandri o čemu se radi! (VIDEO)

Zanimljivo!

Lazar Čolić Zola je večeras otkrio zadrugarima da je trenutno na 38% svoje snage, kao i da planira da do kraja rijalitija dođe do 80%, a takođe je sebi dao ime "Tata igrice". Zola je večeras upitao Aleksandru Nikolić i Ivanu Šopić da li je dobra ideja da se ofarba i to u plavo.

Šta misliš u plavo da se ofarbam? I obrve i sve? - pitao je Zola.

Nikako - rekla je Ivana.

Pakao - prokomentarisala je Aleksandra.

Ofarbao sam se jednom kao klinac i uvek sam furao kao keca. Videćete kada budu uspomene - otkrio je Čolić.

Zola je zatim nastavio da priča sa zadrugarkama, te im je otkrio da je Ermina Pašović i njemu želela da šalje stvari, a zatim pričao o iskustvima sa svojim fanovima.

