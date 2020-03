Čolak ŠOKIRAN zbog UVREDA koje mu je uputio Ivanin otac, a onda se RAZOČARAO i u Krunićevu što mu je PREĆUTALA OVO! (VIDEO)

Razočaran je što niko ne vidi njegovu dobru stranu.

Ivana Krunić je ove noći dobila poziv sa svojim ocem koji joj je uputio kritike na račun njene veze za Banetom Čolakom. Tom prilikom on joj je rekao da su njihovi poljupci nešto najgore što je video, da je on avetinja, kao i to da su je njene sestre zamrzele zbog ove romanse.

Tokom emisije "Pitanja novinara" urednik zabave portala Pink.rs Darko Tanasijević je upitao Čolaka kako se oseća nakon ovih reči koje mu je uputio Ivanin otac Žarko.

Veoma je ružno da neko ko je roditelj vređa tuđu decu. Moja mama je uvek zavijala sve uvrede u foliju. Moja mama nijednu uvredu nije uputila tadašnjem mom izboru. Ermini je rekla samo da laže, nikad je nije uvredila. Te uvrede nisam zaslužio. Ako grešim u stvarima koje su degutantne, ali mislim da sam zaslužio barem jednu lepu rečenicu zbog svega što sam uradio. Ona zna koliko ja lepih stvari radim za našu vezu. Smatram da je otac preneo stav porodice. Ivanina porodica je trebalo da vidi kakve ja stvari radim ovde za nju i kako ja utičem na nju - ispričao je Čolak i dodao:

Očekivao sam sve to, ali ne na tako pogrdan način. Očekivao sam da će Ivana to da mi prenese. Ja ne želim da verujem da je ona to želela da sakrije od mene. Ivana je osoba koja je previše vezana za porodicu, ovo je za nju veliki šok. Mogu samo da je razumem u ovoj situaciji. Jedino što mi je drago u ovom pozivu jeste da mi je Ivana rekla da njen otac dobro izgleda, da nije fizički propao. Jedino što poštujem jeste da te naše situacije deluju degutantno. Osećam se kao da sam neki ubica - rekao je Čolak.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D. B.