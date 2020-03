OFUCANA I NELOJALNA! Zadrugari OSUDILI Šopićevu što je RASKRINKALA Karića i Anu Korać, PLJUŠTALE UVREDE! (VIDEO)

Karić je sve vreme bio izgubljen.

Ukućani najgledanijeg rijaliti programa "Zadruga 3" ovog popodneva odgovaraju na pitanja gledalaca, koji su proteklih dana na zvaničnoj Fejsbuk stranici - RTV Pink, pitali zadrugare sve ono što ih zanima.

Znaš li da je tvoja draga Šopićeva ispričala Đedoviću ono za Anu Korać? - glasilo je pitanje za Stefana Karića.

Ja sam Đedoviću rekla to za Anu, ali sam kasnije shvatila da je to zaj*bancija - rekla je Šopićeva.

Ona mi je rekla da je Ana bila kod Stefana u kući, ali posle smo skontali u kakvom kontekstu - rekao je Đedović.

Zadrugari su žestoko osudili Ivanu Šopić jer je izdala svog prijatelja, te je nastao opšti haos.

To je ta Šopićeva koja priča da je lojalan prijatelj, a Stefan je taj koji je naivan i bira prijatelje. Treba da naučiš ko ti je pravi prijatelj. Ti, Šopićeva, nisi sebi pravi prijatelj. To je Janjuševa lojalna prijateljica. Stefane, hoćeš li posle ove izdaje da nastaviš prijateljstvo sa ovom otrcanom i ofucanom k*rvetinom - vređala je Miljana Šopićevu.

Dok su se zadrugari oko Karića svađali, on je sve vreme sedeo potpuno izgubljen, pravdajući se da je on zapravo kriv za sve jer je rekao svome ocu Osmanu Kariću da je Ana Korać bila kod njih kući, a zapravo to nije.

Ja sam rekla da sam to zaključila iz njegovog odgovora - rekla je Šopićeva u svoju odbranu.

Ti si klasična drukara i cinkaroš. Ti si loš prijatelj. Ti to nisi rekla da bi naudila Stefanu, već da bi napakostila Ani. Nisi realna u ovoj priči. Dečko je prebledeo kada si čula šta si izjavila - rekla je Maja Marinković.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D. B.