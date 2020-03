HAOS U BELOJ KUĆI! Matora optužila Erminu da joj je UKRALA majicu, pa zaurlala na nju: Vrati mi, kupila mi je Sanja! (VIDEO)

Ermina se pravdala, ali bezuspešno!

Rano jutros došlo je do žestoke svađe između Jovane Tomić Matore i Ermine Pašović, kada je Matora primetila da Ermina nosi njenu majicu. Pašovićeva je tvrdila da nije sigurna da li je to njena majica, a Matora je pobesnela jer je to njena omiljena majica.

Praviš me budalom, to nije tvoja majica. Vrati to, mene ne pravi budalom - poručila je Jovana.

Dođi da vidiš - zvala ju je Ermina.

Ako znaš da nije tvoje, ne nosi je - urlala je Jovana.

Ne znam da nije moje - govorila je Pašovićeva.

Vrati mi majicu, kupila mi je Sanja - poručila je Jovana.

Autor: M. P.