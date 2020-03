RIZIKUJ DVA HONORARA DA SPAVAŠ PORED MENE: Miljana želela da joj Zola dokaže LJUBAV, on je spustio: Ne bih spavao ni da me NAGRADE! (VIDEO)

Zamerio joj je što ga je polila kafom.

Rano jutros došlo je do svađe između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole, nakon koje je Kulićeva polila Zolu hladnom kafom. On joj je ovo zamerio, a ona se vratila kako bi nastavila prepirku sa njim. Čolić je krenuo ka radionici, a Miljana je počela da ga prati i da ga ucenjuje da spava sa njom u sobi za izolaciju, iako mu je to zabranjeno jer nije nominovan, kako bi joj dokazao ljubav.

Hajde, teško mi je, rizikuj dva honorara da spavaš pored mene - pričala je Miljana.

Ne. Spavaj ti kod mene - odgovorio je Zola.

Ne, ti kod mene, pošto me voliš i hoćeš da mi pomogneš. Spavaj pored mene, rizikuj dva honorara - nastavila je Kulićeva.

Posle ovog postupka ne, moraš da mi se izviniš i moliš na kolenima - uzvratio je Čolić.

Rizikuj dva honorara ako me voliš - nastavila je Miljana.

Ne želim, ne zbog honorara, nego zbog tebe. Samo treba biti ološ prema tebi - odbrusio je Zola.

Miljana je izašla na cigaretu kako bi se smirila, a potom je došao i Zola.

Verujem da se kaješ sada što si ono uradila. Povodljiva si, neko ti je rekao dve rečenice i sad se tako ponašaš - rekao joj je Zola.

Rizikuj dva honorara i spavaj - nastavila je Miljana.

Pa i da me nagrade, ne bih spavao sa tobom - odbrusio je Čolić.

Nećeš da spavaš? Završili smo priču - poručila je Kulićeva.

Ala te je cura izložila. Umesto da kažeš: "Neka je...", ti mene kafom polivaš. Ti si idealna ra zijaliti, tebe svako sa svakim može da posvađa. Taman kada se ponadam da ide na bolje, ti pos*reš po svemu - istakao je Zola, a onda je svako otišao na svoju stranu.

Detaljnije u video-prilozima u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.