POSLE SVEGA, Edo tešio Draganu, ona lila gorke suze! Dosta joj je svega! (VIDEO)

Odnos ovo dvoje zadrugara menja se iz sata u sat.

Za vreme sastanka, na kom zadrugari biraju ko je najgluplji među njima, došlo je do novog obrta u odnosu Dragane Mitar i Edisa Eda Fetića.

Nakon što su se jutros fizički sukobili, i posle Draganinih optužbi da je Edo nasilnik, ona je doživela emotivni krah, pa je slomljena i uplakana sela na svoje mesto za crnim stolom.

Edo, koji je sedeo do nje, bio je nežan kao nikad do sad. On je mazio njenu nogu, ljubio je u obraz i imao reči utehe.

Smiri se, sve će biti u redu, nismo došli ovde da cmizdrimo - pokušavao je Edo da dopre do nje.

Boli me ku*ac za ove ljude ovde, ne mogu da ih slušam. Hoću da izađem u pab ili napolje, ma ni ne interesuje me ovaj rijaliti više - kroz suze je odgovorila Dragana.

Kada se sastank završio, oni su seli u pab, gde je Edo nastavio da je teši. Vrlo brzo su se našli u strastvenom zagrljaju.

Autor: S.M.