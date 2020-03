POKAZAO PRAVO LICE: Zadrugari napravili NEVIĐENU otimaču oko nagrade! Miljković počeo da URLA iz petnih žila! (VIDEO)

Haos za haosom!

Veliki šef poslao je još jedno pismo, nakon završenog izazova zadrugarima, pa je ovonedeljni vođa Miona Jovanović pročitala saopštenje pred svima.

Dragi zadrugari, čestitamo na pobedi, uživajte u nagradi. Pozdrav Veliki šef - pročitala je Miona.

Veliki šef poslao je korpu sa voćem i pićem, a Marko Miljković počeo je da urla da on treba da se pita za sve, jer je on potrčko. Zadrugari su počeli da otimaju jedni od drugih, ali na kraju ipak nije došlo do većeg haosa kako oni znaju da naprave.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.