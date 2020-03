PLJUJE, PA LIŽE! Gagi nazvao Marka AGRESIVCEM, pa pokušao da mu se opravda! Miljković priznao sve o SCENAMA koje je priređivao Luni! (VIDEO)

Posle video-snimka u kojem je Anabela Atijas saznala šta joj je bivši muž Gagi Đogani pričao iza leđa, zadrugarima je pušten i naredni - ovaj put u pitanju je bio razgovor Zorice Marković i Ermine Pašović, koja je priznala da je istina da je Gagi Đogani svojevremeno imao loše mišljenje o Marku Miljkoviću, kojeg je smatrao nasilnikom.

Prvi se u vezi sa ovom temom oglasio Gagi, koji je odmah pokušao da se opravda.

- Objasniću o čemu se radi, to je početak "Zadruge", dok Marka nisam poznavao. Kada sam došao za Novu godinu, rekao sam Luni da se pripazi jer smo znali da je on rijaliti igrač jer ga ne poznajem, plašio sam se, čoveka nisam znao... Luna je prenela njemu drugačiju informaciju - rekla mu je: "Ti si provaljena priča", gde je to Marku zasmetalo, ali ga je ona slagala, reagovao je čovek kako je reagovao, rekao mi je pogrdnu rečenicu... To je taj momentar kada sam se sa Erminom čuo, ali i dalje nisam poznavao Miljkovića, vremenom sam video da je OK momak, promenio sam mišljenje o njemu. Tu nemam šta da dodam, to ostaje tako, ništa se nije promenilo. Kada sam imao taj video-poziv, tad sam rekao da oberučke izađu napolje kao pobednici i to je to - rekao je Gagi, kojeg je voditelj Milan Milošević podsetio da nije bio upućen u brojna dešavanja između Lune i Marka tokom njihovog boravka van "Zadruge".

Luna nikada vezano za Marka i neke probleme mi nije pričala. Ja vaše probleme nisam znao, a to što se desilo u rehabu, kada smo to pričali, moja komunikacija sa Markom i Lunom je bila potpuno mirna, jer ja tako razgovaram generalno. Pričali smo lepo, pitao sam Marka šta je bio problem s obzirom na to da je Anabela iznela šta je iznela... Mi smo to rešili, ja sam Marku rekao da to tako ne ide za taj posao, koji ja 25 godina radim.

Reč je dobio i Marko, koji je priznao zbog čega je Luni držao pridike na račun njenih nastupa, na samom početku njene karijere, što je bio jedan od kamena spoticanja.

- Pričali smo na tu temu, Luna uvek posle svog javnog nastupa dođe i pita me: "Kakva sam bila?". Trebalo je da je pustim u početku da vidi sama gde greši, pa da se posavetuje sa menadžerom, a ja sam joj rekao šta eventualno treba malo da popravi. Nije to bio grub način, već je problem što je to bio drugi nastup, početak njene karijere i normalno je da će imati greške, ali ja nju vidim perfektno na toj sceni i mislim da će već da pokida maksimalno. Možda nije trebalo, gledao sam svaku sitnicu i trudio sam se da maksimalno ispravi sve to... Smetalo mi je što se izuje na sceni, pa igra. Jedna kombinacija joj je bila previše oskudna... - rekao je Marko.

Veliku pažnju na mrežama privukli su snimci na kojima Marko javno sramoti Lunu pred novinarima, od kojih ju je sklanjao. I takve situacije pokušao je da opravda u večerašnjoj emisiji.

- Smatram da tad, kad sam je terao da uđemo na žurku, ispričali smo se sve! Vidim kad novinari vade iz petinih žila i pitaju neke gluposti koje ne zanimaju nikog... Bezveze - em nešto može da joj izleti, da sebi samoj napravi problem, tad sam se samo sklonio i ušao unutra. Ne treba da dozvolimo da nas cede i maltretiraju. Pitanja su bila malo bezveze, nema svrhe da se vraćamo na "Zadrugu 1" - istakao je Miljković.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo:

Autor: D.T.