"ZATROVANI SMO NJOM, TO ŠTO RADI JE SRAMOTA" Anabela saznala da ju je Marko Miljković nazvao KANCEROM, njena reakcija BOLI! (VIDEO)

Naredni video u večerašnjoj emisiji "Gledanje snimaka" u "Zadruzi" ponovo se ticao Anabele Atijas, koja je bila neprijatno iznenađena onim što je čula.

Naime, zadrugari su bili u prilici da vide razgovor Gagija Đoganija i Marka Miljkovića, koji su ono što su govorili prethodnih dana dodatno pojasnili večeras, za crnim stolom. Prva se oglasila Anabela, čiji je ulazak u rijaliti bio glavna tema njenog bivšeg muža i potencijalnog zeta.

- Oni koji su trebali da me podrže, hvala im na tome. Ne vidim razliku između sebe i njega, on sve može, a ja ne mogu ništa?! Trebalo je njega da pitam?! Trebalo je mnogo ranije da misli kada je živeo svoj život kada je hteo, imao je svoj život, ženu, decu... Sve je prokockao! Nekada sam se ja plašila njega, a sada se promenila sve, on se plaši mene. Gagi je i te kako uplašen, videćemo čega se plaši... Zavisi od njega, puno - rekla je Anabela.

Posle Anabele za reč se javio i Marko, koji je priznao zbog čega uporno huška Gagija protiv nje.

- Gagiju je teško da se nosi sa celom situacijom, razumljivo, svašta su prošli. Ja Anabelu razumem, često govorim kako je ušla ljuta, u besu, napunjena joj je glava sa svim i svačim... Vreme je da razbistri glavu i da se dovede u red. Uzvraćam joj manjom merom nego što ona meni, kada krene da me vređa glupostima. Treba da izbaci to ludilo iz sebe, izbacila ga je kroz nekoliko dana i mislim da će vreme pokazati da će stvari doći na svoje, koliko-toliko. Savetujem Gagija kako treba da se postavi u rijalitiju, postoje nek stvari koje treba da se demantuju, ali postoje i budalaštine na koje samo treba da se nasmeješ, nema potrebe da se prima... Nije to vezano samo za Anabelu, ja mu to pričam generalno, za sve - rekao je Marko.

Milan Milošević pitao je Marka kako ga nije zainteresovalo da od Gagija čuje kakvo je to nasilje koje je trpela Anabela, ali i za razloge zbog kojih je majku svoje devojke nazvao "kancerom koji treba odstraniti".

Trenutno smo zatrovani Anabelom ovde, ovo što je radila ovih dana je stvarno sramota za sve, i za njenu porodicu - pokušao je da se opravda Marko, posle kojeg se oglasila i Anabela.

- Uvek sam bila kancer jer jedino ne uzimam pare i korist. Kancer će se odstraniti sam onda kada bude hteo... Recidiv sam, vratiće se - rekla je Anabela.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo:

Autor: D.T.