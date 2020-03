TERAJU JEDNO DRUGOM INAT: Mina i Mensur progovorili o problemima u vezi, pa spomenuli i Lunu Đogani! (VIDEO)

Otvorili dušu!

"Mina, rekla si Mensuru u svađi da ćeš ga ostaviti kada on to ne bude ni slutio. Da li ti sujeta ne dozvoljava da on raskine sa tobom, pa ideš za njim i moliš ga da se pomirite?"- glasilo je pitanje za Minu Vrbaški.

Uglavno je on taj koji sa mnom raskine. Iskreno, ja se više ni ne sećam šta njemu kažem u svađi, sramota me je zbog reči koje sam mu izgovorila sinoć, nisam nimalo sujetna. U šali sam rekla da ću da se napijam, da će da me vode na ispiranje Tari, zbog čega je išla kroz kuću i govorila da sam je izdala - istakla je Mina.

Mina ima neke svoje izjave u besu, to joj mnogo zaneram. Međutim, i ja sam njoj svašta rekao. Kada se posvađamo, ja ne idem kod drugih devojaka. Nervira me njen inat, nepotrebno je, sve mi radi iz inata. Ne smatram da mi sve to radi zbog Lune, nisam o Luni uopšte ni razmišljao - istakao je Menusr.

Autor: S.Š.