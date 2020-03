OD NJE SE TO NIJE OČEKIVALO! Čim se upalilo svetlo i začula muzika u Beloj kući, ova zadrugarka SKOČILA KAO OPARENA! (VIDEO)

Baš je razdrmalo!

I ovog jutra Veliki šef je odabrao domaće muzičke hitove kako bi razbudio zadrugare. Podsetimo, burna noć je za njima, s obzirom na to da su emitovani snimci koji su zabeleženi u prethodnih sedam dana, a to je dovelo i do velikih rasprava i svađa.

Već na prve taktove muzike, pojedini zadrugari su skočili iz kreveta kako bi krenuli sa pripremama za novi radni dan, a Erminu Pašović je pesma koja se čula na razglasu posebno dirnula u srce, pa je odmah zaigrala na svom krevetu.

Autor: N.V.