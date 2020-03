VELIKOM ŠEFU NEĆE BITI PRAVO! Ljubavni parovi ponovo zakazali, da li im preti ŽESTOKA KAZNA? (VIDEO)

Nisu svi poslušali naređenje.

Zadrugari su danas dobili prvo pismo od Velikog šefa, a odnosilo se isključivo na ljubavne parove. Naime, oni su juče dobili zadatak da izaberu pesme koje predstavljaju njihovu ljubav i vezu, kao i da za to pripreme koreografiju. Veliki šef ih je obavestio da će im pustiti pesme koje su odabrali, a oni će moći da vežbaju iz njih.

Prvi su bili Ana Korać i David Dragojević, koji su izabrali pesmu "Ljubav" Katarine Živković, a odmah zatim i Iva Grgurić i Filip Đukić, čija je numera bila "Feel" Robija Vilijamsa. Međutim, njih dvoje nisu želeli da vežbaju kako ne bi odavali svoju koreografiju.

Posle njih na red je došla numera "Ja Tarzan, a ti Džejn" koju su odabrali Luna Đogani i Marko Miljković. Ni oni nisu bili raspoloženi za vežbanje, te su igrali u krevetu.

Posle njihove, na red je došla pesma koju su izabrali Bora Santana i Milica Kemez. Međutim, s obzirom na to da su se noćas žestoko posvađali, ni njih dvoje nisu vežbali koreografiju, a u datom trenutku bili su na dve različite strane kuće.

Pesma Mine i Mensura bila je "My heart will go on" Selin Dion, koja je bila naslovna numera filma "Titanik". Njih dvoje su plesali napolju, kod doka i dobro se zabavili.

Pesma Baneta Čolaka i Ivane Krunić bila je sledeća, a ni oni nisu vežbali. Podsetimo, juče je nastala prava drama zato što je Ivana odbila, po ko zna koji put, da učestvuje u ljubavnom zadatku sa Čolakom.

Ivana Šopić i Stefan Karić, iako zvanično nisu ljubavni par, odabrali su pesmu "Volim osmeh tvoj", ali i oni su ležali na krevetu sve vreme i nisu vežbali dok je na razglasu išla ova numera.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: N.V.